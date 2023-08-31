الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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البرهان: نواجه حربًا ستفتت السودان إذا لم نحسمها بسرعة

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

قال الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني،  إن الشرطة لديها أدوار غير محاربة الجريمة ولها أدوار توعوية، وتوعي أفرادها والمجتمع والمحيطين بها، وجميعا نواجه حربا إذا ما حسمناها بالسرعة المطلوبة ستفتت السودان وتصيب وحدته الوطنية في مقتل.

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الشرطة السودانية لديها أدوار كبيرة

وأكد “البرهان” خلال كلمته ونقلتها قناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن الشرطة لديها أدوار كبيرة، وهو أن تقوم بواجباتها في المناطق التي انتشرت فيها ورأينا فراغات بعد الأحداث الأخيرة ببعض المناطق، حتى التي ليس بها تهديد، والشرطة تقوم بواجبها وأدوارها ونقول لهم إن الدولة والشعب السوداني كله معكم.

الشرطة السودانية تقاتل معنا 

وتابع: "الشرطة تقاتل معنا وهي فرصة أن نشيد بمن يقاتلوا معنا، ومعنا بالقيادة ضباط شرطة في منطقة بحري وغيرها، وجاءوا للقتال مع إخوانهم، والإخوة في الاحتياطي المركزي معلوم الجهد الكبير الذي قاموا به وما زالوا حتى الآن يبذلون جهدا كبيرا، ونؤكد أن الشرطة لم تعد الشرطة التي يمكن أن يقلل الناس من دورها، بل تساعد ليس فقط في دحر الجرائم ولكن تدحر العدوان القائم على الشعب السوداني".

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