إصابة طفلين في انقلاب دراجة نارية بالشرقية

أصيب طفلين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين الكدمات والجروح القطعية واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تعرضهما صباح اليوم الخميس، لحادث انقلاب دراجة نارية على طريق كفر إبراش بدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق إبراش بدائرة مركز مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة طفلين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 13 عاما بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين جروح قطعية واشتباه ما بعد الارتجاج.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق، وتحويل أحدهما إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.