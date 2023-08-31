الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اندلاع حريق في معرض بلاستيك داخل مجمع تبارك بالعاشر من رمضان

حريق بمعرض بلاستيك
حريق بمعرض بلاستيك بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق محدود نشب بمعرض بلاستيك بمجمع تبارك للصناعات الصغيرة بمدينة العاشر من رمضان ، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

 والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الخميس، بلاغا بنشوب حريق فى معرض للبلاستيك بمجمع تبارك للصناعات الصغيرة بالمجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان .

 وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق، وتم اخماده دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

 تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

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