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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الغرف التجارية: مصر دخلت مصاف الدول المتقدمة في إنشاء الشركات

النائب محمد عطية
النائب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية

قال النائب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، إن مصر دخلت في مصاف الدول المتقدمة في إنشاء الشركات بزمن سياقي، حيث يمكن تأسيس الشركة الخاصة  "أونلاين" عبر موقع ومنصة واحدة، من خلال تقديم الأوراق والمسندات المطلوبة.

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وأضاف  أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية خلال حواره  مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنه رد الهيئة العامة للاستثمار يكون في نفس اليوم، ويتم التواصل بالإيميل، وتقديم الموافقات بشكل سريع.

وشدد أمين صندوق اتحاد الغرف التجاريةعلى أن تعامل الشركات سيكون بـ"الأونلاين"، قريبًا جدًا، مضيفًا أنه يستطيع المستثمر تقديم طلب التأسيس وسداد كافة الرسوم والتوقيع الكترونيا علي مستندات التأسيس عبر البوابة الالكترونية للهيئة واستلام المخرجات من مركز خدمات المستثمرين أو بالبريد.

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