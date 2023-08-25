الغرف التجارية تطالب بمنح تيسيرات للشركات العالمية لتصنيع السيارات بمصر (فيديو)

قال الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مصر بدأت بصناعة السيارات عام 1959، مشيرا إلى أن جميع الدول التي تقدمت فى صناعات السيارات أنتجت سيارة باسم الموديلات العالمية.

المغرب اليوم تنتج مليون سيارة

وأصاف نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “etc”، تقديم الإعلامي ضياء رشوان، أن المغرب اليوم تنتج مليون سيارة، معقبا: “أريد من مصر أن تفعل هذا و تتفق مع الشركات الكبري، ولسنا أقل من أى دولة”.

وتابع نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أنه من أجل صناعة السيارات فى مصر، فيجب إعطاء تسهيلات لتلك الشركات، مثل: إعطائه قطعة أرض مجانا.