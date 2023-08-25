السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الغرف التجارية تطالب بمنح تيسيرات للشركات العالمية لتصنيع السيارات بمصر (فيديو)

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

قال الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مصر بدأت بصناعة السيارات عام 1959، مشيرا إلى أن جميع الدول التي تقدمت فى صناعات السيارات أنتجت سيارة باسم الموديلات العالمية.

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السر في تصنيع إطارات السيارات باللون الأسود

 المغرب اليوم تنتج مليون سيارة

وأصاف نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “etc”، تقديم الإعلامي ضياء رشوان، أن المغرب اليوم تنتج مليون سيارة، معقبا: “أريد من مصر أن تفعل هذا و تتفق مع الشركات الكبري، ولسنا أقل من أى دولة”.

وتابع نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أنه من أجل صناعة السيارات فى مصر، فيجب إعطاء تسهيلات لتلك الشركات، مثل: إعطائه قطعة أرض مجانا.

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