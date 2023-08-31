أهم المعلومات عن الهيدروجين الأخضر واستخداماته

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالأمس على مشروع قرار بشأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك بهدف متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية.

كما يستهدف المجلس إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته واقتراح تحديثها.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن الهيدروجين الأخضر ومزاياه:

الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر هو وقود خفيف عالي التفاعل خالٍ من الكربون حيث يتم فصله من الماء من خلال فصل الهيدروجين عن الأكسجين فيما يُعرف "بالتحليل الكهربائي" فتنتج طاقة دون انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

يعد عنصر الهيدروجين هو الأكثر وفرة في الكون.

يسهم الهيدروجين الأخضر في حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري نظرًا لأنه يعتمد على إزالة الكربون وتقليص نسبته في الهواء.

يحتاج إلى طاقة كبيرة من مصادر متجددة مثل الرياح والشمس.

استخدامات الهيدروجين الأخضر

يستخدم الهيدروجين في السيارات والشاحنات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، وسفن الحاويات التي تعمل بالأمونيا السائلة المصنوعة من الهيدروجين، والتوربينات الكهربائية التي تعمل بالهيدروجين لتوليد الكهرباء بديل للغاز الطبيعي.

يساهم الهيدروجين الأخضر في التصدي للتغير المناخي وتحديات المناخ العالمية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.

تعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات من أوائل الدول العربية التي تستخدم الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية.