البنك الأوروبي: مصر واعدة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

قالت المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكه هارمجارت، إن مصر لديها إمكانات واعدة في مجال الطاقة المتجددة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن لديها من الإمكانات ما يجعلها رائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حسب تأكيدات البنك الأوروبي.

وجاءت كلمة هارمجارت، خلال النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الاخضر في مصر، برئاسة الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وبمشاركة عدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المحلية والعالمية.

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية لكلمة المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي عن الدور الذي تلعبه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر وما لديها من الإمكانات ما يسرع عملية التحول نحوه في المستقبل لافتة إلى ما يتم من تعاون بين كل من القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن ما تتمتع به مصر من قدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والامكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر مشيدة بخطة الحكومة المصرية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60 في المئة بحلول عام 2040.

برنامج نوفي

وأشادت هارمجارت ببرنامج (نوفي) الذي أطلقته الحكومة المصرية نحو التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء عبر تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات قائلة إن "مصر تمتلك مساحات أراض كبيرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة".