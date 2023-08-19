الرئيس السيسي: الهيدروجين الأخضر فرصة لإنتاج الطاقة المستقبلية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى شرق المتوسط الهدف منه إتاحة المساهمة في تصدير الغاز واستخدام الطاقة المتجددة.

وتابع الرئيس السيسي، أن الربط الكهربائي يتم مع اليونان وإيطاليا أيضا، وهناك محطات غاز مسال في إدكو مريوط، ومن المقرر أن يتم تصديره لدول الشمال، لافتا إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد الفرصة الذهبية لتوليد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح من المتوقع أن تحقق نقلة كبيرة.

القضية الفلسطينية حية

وواصل: أن مصر عقدت القمة الثلاثية مع فلسطين والأردن في إطار مجموعة إجراءات الهدف منها الإبقاء على أن تكون القضية الفلسطينية حية، وهو جزء من جهود الدول الثلاثة للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 67، مؤكدا أن القضية الأساسية هي إيجاد حل للصراع من خلال حل الدولتين جنبا إلى جنب مع توفير الأمن والأمان للبلدين.

وتابع : «ربنا يوفقكم ويفرحكم وخلوا بالكم من نفسكم ودوركم كبير في المرحلة المقبلة في مصر، واطمئنوا على البلد لأن ربنا موجود».

جاء ذلك خلال رده على سؤال إحدى المتدربات في الأكاديمية العسكرية المصري، بخصوص مبادرة تصدير الغاز ووجود علاقات مع دول المتوسط وتعزيز التكامل الإقليمي.