ضبط عجوز يمارس مهنة كاتب عمومي دون ترخيص بسجل مدني المنشأه

تمكنت وحدة مباحث الأحوال المدنية، من ضبط عاطل في بداية العقد السابع من العمر، يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج أثناء ممارسته مهنة كاتب عمومي بسجل مدني المنشاه دون ترخيص، وتسهيل إجراءات إستخراج الأوراق من السجل المدني مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون وبحوزته العديد من شهادات قيد الميلاد وقيد الوفاة واستمارات رقم قومي وصور قيد زواج وقيد طلاق وبطاقات رقم قومي وكلها بأسماء مختلفة وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا لمركز المنشاه من أحوال قطاع الأحوال المدنية يتضمن ضبط "محروس . ع . ا . ع" 62 سنة بدون عمل ومقيم دائرة المركز داخل سجل مدني المنشاه وبحوزته الآتي:- [ إستمارة رقم قومي - شهادات قيد ميلاد بأسماء مختلفة - شهادات قيد وفاة بأسماء مختلفة - صور قيد طلاق بأسماء مختلفة - صور قيد زواج بأسماء مختلفة - بطاقات رقم قومي بأسماء مختلفة - مبلغ مالي " 400 " جنيه ].



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بمزاولته مهنة كاتب عمومي بدون ترخيص وتسهيل إجراءات إستخراج الأوراق من السجل المدني مقابل مبالغ مالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .