النائب إيهاب رمزي: لقاء السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي تاريخي ومهم

أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوفد الموسع رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي كشف عن مجموعة من القضايا الواضحة فى مقدمتها أن قيادات وأعضاء الكونجرس الأمريكى يتابعون عن كثب كل ما يتم من انجازات ومشروعات قومية عملاقة داخل أرض مصر واصفاً هذا اللقاء بالتاريخى والمهم.



وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم : إن ذلك الأمر كان واضحاً فى الاشادة الكبيرة من وفد الكونجرس الأمريكى بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر لاسيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية معرباً عن سعادته الكبيرة بهذه الإشادة من وفد الكونجرس الأمريكى والتى تؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن هذا اللقاء كشف أيضاً عن متابعة وفد الكونجرس الأمريكى للجهود الجبارة التي تقوم بها مصر تجاه القضية الفلسطينية مؤكداً أن هذا الأمر كان واضحاً فى إشادة الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري، على المستويين التاريخي والراهن في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه

ووجه الدكتور إيهاب رمزى التحية والتقدير للرئيس السيسى على تأكيده الواضح والحاسم للوفد الأمريكى على موقف مصر الثابت في هذا الخصوص، بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة مطالباً من وفد الكونجرس الأمريكى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لرؤية مصر تجاه القضية الفلسطينية لانهاء الصراع التاريخى بيان الفلسطيين والاسرائليين الذى استمر لعقود طويلة

وكان لقاء الرئيس السيسى مع وفد الكونجرس الأمريكى قد شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم.

كما شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس وقيادات الكونجرس الأمريكي، تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر وجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتعزيز حقوق الإنسان، وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة.

تجدر الاشارة الى ان وفد الكونجرس الأمريكى ضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

