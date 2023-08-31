الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

ثمنها 30 ألف يورو .. أغلى قطعة جبن في العالم

أغلى قطعة جبن فى
أغلى قطعة جبن فى العالم

دفع مطعم إسباني مؤخرا 30 ألف يورو (32800 دولار) مقابل قطعة جبن مصنوعة يدويا من حليب البقر والماعز والتي تنضج لعدة أشهر في كهف في جبال بيكو.تزن 2.2 كيلوجرام، مسجلا بذلك رقما قياسيا عالميا جديدا لأغلى قطعة جبن.

في كل عام، في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، تستضيف مدينة لاس أريناس مسابقة حيث يتم بيع أفضل قطع جبن "كابراليس" بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى سعر.

وتم اختيار قطعة الجبن من قبل لجنة التحكيم كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجا شاركوا في المسابقة.

وقال جييرمو بينداس بادا، صانع قطعة الجبن: "كنا نعلم أن لدينا جبنًا جيدًا، ولكننا كنا نعلم أيضًا أنه من الصعب جدا الفوز".

"كابراليس" هو جبن طبيعي مصنوع يدويا إما من حليب البقر الخام أو خليط من نوعين أو ثلاثة أنواع من الحليب، البقر والأغنام والماعز.

أصبحت جبن كابراليس تحظى بشعبية متزايدة في إسبانيا وخارجها، حيث تم بيع 66.226 كيلوجراما منها العام الماضي في الاتحاد الأوروبي وحده.

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