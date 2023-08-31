استقالة وزير الدفاع البريطاني.. تفاصيل رسالته الأخيرة

برسالة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، استقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس رسميًا من منصبه، اليوم الخميس، قبل تعديل وزاري متوقع في المملكة المتحدة.

رسالة استقالة وزير الدفاع البريطاني

وفي رسالة الاستقالة، قال وزير الدفاع البريطاني إنه اتخذ القرار بالتنحي عن منصبه الذي فاز به في عام 2005، وبعد سنوات عديدة، مؤكدًا أنه حان الوقت بالنسبة له للاستثمار في جوانب الحياة التي أهملها، واستكشاف فرص جديدة.

وأضاف والاس "عزيزي رئيس الوزراء، شهد الشهر الماضي مرور عامي الرابع كوزير للدولة لشؤون الدفاع، لقد كان لي شرف خدمتكم وأسلافكم في مهمة حماية هذا البلد العظيم والحفاظ على سلامة مواطنيه".

وأشاد والاس بجهوده، قائلًا "لقد تمكنت معالي الوزير وفي وزارة الدفاع، من المساهمة في استجابة الحكومة لمجموعة من التهديدات والحوادث"، مضيفًا "من واناكري، والهجمات الإرهابية عام 2017، وحالات التسمم في سالزبري، وأفغانستان، والسودان، وأوكرانيا، كان شرفا لي أن أخدم جنبًا إلى جنب مع الرجال والنساء في قواتنا المسلحة وأجهزة المخابرات الذين يضحون كثيرًا من أجل أمننا".

وشغل والاس منصب وزير الدفاع في عهد ثلاثة رؤساء وزراء، ولعب دورًا بارزًا باسم المملكة المتحدة في حرب أوكرانيا.

الأطول خدمة في الحكومة

في يوليو الماضي، كشف النقاب عن أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الأطول خدمة في الحكومة، يفكر في الاستقالة في تعديل وزاري متوقع، حيث يأتي الحديث عن الاستقالة، في أعقاب محاولة بريطانية فاشلة لجعل والاس البالغ من العمر 53 عاما، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، تزامنًا مع استعداد رئيس الوزراء ريشي سوناك لتحديث فريقه قبل انتخابات العام المقبل.

وكشفت صحيفة التايمز البريطانية، في منتصف يوليو الماضي، لأول مرة عن احتمال رحيل وزير الدفاع البريطاني، الحليف المقرب لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

كما نقلت قناة سكاي نيوز البريطانية، آنذاك، عن مصدر مقرب إن والاس من المرجح أن يتخذ قرارا بشأن البقاء أو الرحيل قبل سبتمبر، وإنه إذا اختار المغادرة، فسيتنحى بن والاس أيضا كعضو في البرلمان البريطاني.

وقال المصدر إنه يُعتقد أن أي خطوة من هذا القبيل ستكون قرارا شخصيا ولا علاقة لها برئيس الوزراء أو أي قضايا تتعلق بحزب المحافظين.

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