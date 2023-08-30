عاجل
تفاصيل أزمة ملحن القرآن الكريم
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأركان الأوكرانية: اكتمال تدريب 20 ألف جندي في بريطانيا

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن 20 ألف جندي أوكراني أكملوا تدريبهم في بريطانيا. 

 

txt

أوكرانيا وكندا تبحثان تدريب الجيش الأوكراني وتشغيل ممر الحبوب في البحر الأسود

txt

وزارة الدفاع الروسية: مقاتلة (سو-30) تدمر زورقا عسكريا أوكرانيا في البحر الأسود

وأضافت هيئة الأركان في بيان "تلقى كل مجند أوكراني جميع التدريبات اللازمة والضرورية التي تخص الذخيرة والتدريب الجسدي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

 

وقالت إنه تم إعطاء الجنود الأوكرانيين جميع ما يحتاجون خلال التدريب وفي القتال.

 

وأوضحت أنه تم إعطاء الجنود الأوكرانيين الزي الصيفي والزي الشتوي والأحذية والواقيات المضادة للرصاص والخوذ والنظارات والقفازات وحقائب ظهر ومعدات أخرى.

 

وتدعم بريطانيا أوكرانيا بصورة فعالة وجوهرية في مواجهة روسيا خلال العملية العسكرية.

مواد متعلقة

أوكرانيا وكندا تبحثان تدريب الجيش الأوكراني وتشغيل ممر الحبوب في البحر الأسود

ميدفيديف: ضربات أوكرانيا للقرم تمنح موسكو فرصة العمل ضد الناتو

أوكرانيا تقصف أراضي جمهورية دونيتسك أكثر من 60 مرة