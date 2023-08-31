الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عدد أيام الإجازات في شهر سبتمبر 2023

المولد النبوى الشريف
المولد النبوى الشريف

إجازات شهر سبتمبر 2023... يبحث الكثير من المواطنين عن إجازات شهر سبتمبر 2023، وخاصة إجازة المولد النبوى الشريف .

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جامعة جنوب الوادي تُقر السبت إجازة أسبوعية

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موعد إجازة المولد النبوي الشريف

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موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

 وفقًَا لنص قانون الخدمة المدنية، يحصل كل مواطن بالقطاع الحكومي على إجازة يومين نهاية كل أسبوع، ويبلغ عدد الإجازات  كل أسبوع يومًا أو يومين للقطاع الخاص حسب النظام الذي تعمل به المؤسسة.

 ووفقًا لذلك يكون جدول الإجازات الرسمية 2023 في سبتمبر كالتالي:

عدد أيام إجازات شهر سبتمبر 2023 الرسمية

10 أيام إجازة أسبوعية ويوم إجازة بمناسية المولد النبوى الشريف 2023

 

وجاءت إجازات شهر سبتمبر كالتالى:

 

إجازات شهر سبتمبر 2023 :

 

يوم الجمعة 1 سبتمبر إجازة أسبوعية

 

إجازات شهر سبتمبر 2023:

 

يوم السبت 2 سبتمبر إجازة أسبوعية

 

إجازات شهر سبتمبر 2023:

يوم الجمعة 8 سبتمبر إجازة أسبوعية

 

إجازات شهر سبتمبر 2023:

يوم السبت 9 سبتمبر إجازة أسبوعية

 

إجازات شهر سبتمبر 2023 :

يوم الجمعة 15 سبتمبر إجازة أسبوعية

 

إجازات شهر سبتمبر 2023 :

يوم السبت 16 سبتمبر إجازة أسبوعية

 

إجازات شهر سبتمبر 2023 :

يوم الجمعة 22 سبتمبر إجازة أسبوعية

 

إجازات شهر سبتمبر 2023:

يوم السبت 23 سبتمبر إجازة أسبوعية

 

إجازات شهر سبتمبر 2023:

يوم الجمعة 29 سبتمبر إجازة أسبوعية

 

إجازات شهر سبتمبر 2023:

يوم السبت 30 سبتمبر إجازة أسبوعية

إجازة المولد النبوي 2023

وتتضمن إجازات شهر سبتمبر 2023، إجازة المولد النبوي والمحتمل أن يكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر أو الخميس 28 من الشهر ذاته.

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