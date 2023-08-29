جامعة جنوب الوادي تُقر السبت إجازة أسبوعية

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة على اعتماد يوم السبت من كل اسبوع أجازة رسمية للعاملين بجامعة جنوب الوادى.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لتسجيل وتسعير وتفعيل تسويق التطبيقات الالكترونية التي انتجتها الجامعة وتملك حقوق الملكية الفكرية لها واعداد لائحة قانونية مالية وفنية لذلك.

كما وافق على تشكيل لجنة لتخطيط وتنفيذ حملة إعلامية لتحسين الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية لجامعة جنوب الوادي في مكون التعليم ومكون المستشفيات الجامعية.

وقام المجلس بالنظر في المسودة الأولية لإنشاء "وحدة الاعلام والتواصل المجتمعي بمستشفيات جامعة جنوب الوادي، والنظر في مقترح اللائحة التنفيذية لقانون الإبتكار بالجامعة. ‏

كما قام المجلس بالنظر في خطة الانشطة الطلابية المقترح تنفيذها خلال العام الجامعي 2023/2024 بما يتناسب مع اعداد الطلاب والنوع الاجتماعي بكل كلية كما وافق المجلس على عودة مسابقة ( أجمل مبني ) والتى كانت تعقد ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة.

ووافق المجلس ايضا على قيام مركز التخطيط الإستراتيجي بإعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادي ( 2024 – 2028 ) ووافق المجلس علي انعقاد مؤتمر قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية ، في مدينة مرسي علم في الفترة من 13- 15 سبتمبر 2023 ووافق المجلس على اصدار مجلة علمية خاصة بكلية الصيدلة تحت مسمى مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الصيدلانية.

وأحيط المجلس علماً بالخريطة الزمنية المقترحة للعام الجامعى 2023 / 2024