وزير التربية والتعليم يصل محافظة مطروح لافتتاح المدرسة اليابانية

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الخميس، إلى مقر ديوان عام محافظة مطروح في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في المدارس للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم والنائبة سحر عيد عضو مجلس النواب والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والمهندس طارق عبد الله مدير عام الابنية التعليمية بالمحافظة وعدد من عمد ومشايخ مطروح.

ومن المقرر أن يضع الدكتور رضا حجازي واللواء خالد شعيب حجر أساس مجمع مدارس الريفية والتي تضم مدرسة أجيال المستقبل من الحضانة إلى الثانوى، ومدرسة سما العلم للتعليم الأساسي بنات، كما يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة مطروح .

وفى ختام الزيارة، يعقد الوزير اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة للاطمئنان على استعدادات العام الدراسى الجديد .

وزير التربية والتعليم يتفقد الفصول سابقة التجهيز

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الخميس، الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، تمهيدا لافتتاحها فى بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ورافق وزير التربية والتعليم خلال تفقد المدرسة الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح وعددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وخلال تفقده المدرسة، أكد وزير التربية والتعليم أهمية الفصول سابقة التجهيز في التغلب على الكثافات الطلابية في المدرسة والمساهمة في تطوير آدائها.

توجيهات وزير التربية والتعليم

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإتاحة دليل الصيانة البسيطة للمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

كما وجه وزير التربية والتعليم بإتاحة دليل النظافة الخاص بالمدارس على موقع الوزراء استعدادا للعام الدراسي الجديد.

ونبه وزير التربية والتعليم بالتزام جميع مديري المدارس بطباعة دليل الصيانة البسيطة، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات، فضلا عن التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم برقم (30) فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 .

ووجه وزير التربية والتعليم بالتأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد.

وشدد وزير التربية والتعليم على تحقيق الصالح العام، وأنه يتعين على جميع الجهات المختصة التنبيه بالالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب قبل بدء العام الدراسي الجديد ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.