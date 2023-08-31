وزير التربية والتعليم يتفقد الفصول سابقة التجهيز في مطروح (صور)

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الخميس، الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، تمهيدا لافتتاحها فى بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ورافق وزير التربية والتعليم خلال تفقد المدرسة الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح وعددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وخلال تفقده المدرسة، أكد وزير التربية والتعليم أهمية الفصول سابقة التجهيز في التغلب على الكثافات الطلابية في المدرسة والمساهمة في تطوير آدائها.

استعدادات التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإتاحة دليل الصيانة البسيطة للمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

كما وجه وزير التربية والتعليم بإتاحة دليل النظافة الخاص بالمدارس على موقع الوزراء استعدادا للعام الدراسي الجديد.

ونبه وزير التربية والتعليم بالتزام جميع مديري المدارس بطباعة دليل الصيانة البسيطة، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات، فضلا عن التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم برقم (30) فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 .

ووجه وزير التربية والتعليم بالتأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد.

وشدد وزير التربية والتعليم على تحقيق الصالح العام، وأنه يتعين على جميع الجهات المختصة التنبيه بالالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب قبل بدء العام الدراسي الجديد ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

خريطة العام الدراسي الجديد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس.

ويبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 .

وأعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا على النحو التالي: بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023، وانتهاء الفصل الدراسي الأول 25 يناير 2024، وبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2024

ويبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .



وينطلق الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .



وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.



وتبدأ مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

