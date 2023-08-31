ما هو داء الفيالقة؟.. أودى بحياة 16 شخصًا وأصاب 140 آخرين

أعلنت السلطات الصحية في بولندا أمس الأربعاء، مصرع 16 شخصًا جراء "داء الفيالقة"، فيما يرقد 140 شخصًا آخرين جراء الإصابة بالمرض، وهو ما شكل حالة من القلق، وسط تساؤلات حول ماهية المرض وأعراضه وأسباب الإصابة به.

وأكدت الاختبارات المعملية التي أجرتها السلطات الصحية في بولندا وجود جراثيم المرض في نظام أنابيب المياه، وتبحث السلطات عن مصدر التلوث الذي سبب حدوث الإصابات بأعداد غير مسبوقة بالمنطقة، كما تحقق وكالة الأمن الداخلي في احتمال نشر الجرائيم كعمل تخريبي، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

ما هو داء الفيالقة؟

يعرف داء الفيالقة بأنه من أنواع الالتهاب الرئوي الحاد الذي يحدث نتيجة عدوى بكتيرية، أو فيروسية، أو فطرية وفي هذه الحالة، ينتج المرض عن بكتيريا الفيلقية، وينتقل من طريق استنشاقها من المياه أو التربة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن تباين خطورة داء الفيلقيات يأتي من أعراضها التي تتحول من اعتلال حموي طفيف إلى شكل وخيم وفتّاك أحيانًا من أشكال الالتهاب الرئوي، وينجم عن التعرض لأنواع بكتريا الفيلقية الموجودة في المياه والخلائط الزراعية الملوثة، وكثيرًا ما تُصنف حالات داء الفيلقيات باعتبارها مكتسبة في المجتمع المحلي أو مرتبطة بالسفر أو بالمستشفيات تبعًا لنوع التعرض.

فيما أوضحت المنظمة أيضًا أن داء الفيالقة يتطور عادة خلال فترة تتراوح بين يومين و10 أيام، بعد التعرض لبكتيريا الفيلقية، وعلى الرغم من أن داء الفيالقة يضرب بشكل أساسي الرئتين، إلا أنه قد يؤدي في بعض الأحيان إلى التهاب الجروح وأجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك القلب.

أعراض الإصابة بداء الفيالقة

صداع.

آلام في العضلات.

حمى.

ضيق في التنفس.

ارتباك.

غثيان أو تقيؤ.

إسهال.

أسباب الإصابة بداء الفيالقة

تعد بكتيريا الفيلقية مسؤولة عن معظم حالات الإصابة بداء الفيالقة ويعثر عليها عادة في الهواء الطلق، ومن الممكن أيضًا الإصابة بالمرض من أنظمة الصرف الصحي والسباكة المنزلية، حيث يتفشى في معظم الأحيان في المباني الكبيرة، وتم ربط حالات التفشي السابقة بالعوامل التالية:

حمامات الجاكوزي وحمامات المياه الساخنة

أبراج التبريد في أنظمة تكييف الهواء

خزانات الماء الساخن وسخانات المياه

نوافير المياه المستعملة للديكور

برك السباحة

برك الولادة

مياه الشرب

وقد ينتقل المرض أيضًا من طريق الاستنشاق، عندما تدخل السوائل بشكل غير مقصود إلى الرئتين، وكذلك عن طريق استنشاق التربة.