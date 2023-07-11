جهاز جديد لاستعادة حاسة الشم لمرضى داء سلائل الأنف.. علماء يكشفون السر

اختبر مجموعة علماء روس، جهاز محاكاة يساعد في استعادة حاسة الشم للمرضى الذن يعانون من داء سلائل الأنف، وذلك بإستخدام المؤشرات الحيوية التي تم الحصول عليها بواسطة تخطيط كهربية الدماغ.

جهاز لاستعادة حاسة الشم

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "تاس" الإخباري، يعتقد العلماء أنه سيتم في المستقبل تسجيل هذه الطريقة كسبيل لعلاج المرضى الذين يعانون من داء سلائل الأنف، والذين أصيبوا بالفيروس، وكذلك في جراحة تجويف الأنف.

جهاز لاستعادة حاسة الشم

ويعتمد التدريب الشمي على قابلية الروائح المختلفة للتأثير على وظائف الجهاز العصبي. ويجري التدريب باستخدام مخطط كهربية الدماغ، وتستخدم مؤشراته كعلامة حيوية، وتم على أساسها إنشاء واجهة عصبية، بصفتها برنامجا يراقب حالة دماغ المريض.

ووفقًا للعلماء، يبدو أن إعادة تأهيل الاضطرابات الشمية هي طريقة واعدة، ويتم ممارستها من خلال التدريب على حاسة الشم (استنشاق الروائح المختلفة).

وتعتمد هذه الطريقة من الناحية الفسيولوجية على مرونة هياكل الدماغ ، لذا يمكننا تدريب الوصلات العصبية الجديدة واستخدام العلاج التجديدي والقدرات التكيفية للنظام الشمي، وقد يؤدي التعرض للروائح البسيطة إلى زيادة نمو المستقبلات الشمية.

ومن أجل إجراء التدريب يرتدي المريض قبعة مع أقطاب كهربائية على رأسه، ويقوم الناشر الإلكتروني برش مجموعة متنوعة من الروائح، ويستنشقها المريض بأمر من المشرف على التجربة، وفي الوقت نفسه يلتقط مخطط كهربية الدماغ نبضات كهربية حيوية للدماغ تنعكس على شاشة جهاز الكمبيوتر، ويجب على الطبيب أن يتتبع العلاقة بين التعرف على رائحة الشخص ونشاط دماغه.

كما يتم بمساعدة مخطط كهربية الدماغ إصلاح المستوى الأولي لإدراك الرائحة، ويراقب الأطباء في أثناء عملية العلاج التغيرات في الدماغ التي نمت أثناء التدريب.