جنوب أفريقيا والصين وروسيا من بين أولى رسائل التهنئة إلى زيمبابوي بشأن الانتخابات المتنازع عليها

بدأت رسائل التهنئة تتدفق على رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، بعد فوزه بولاية ثانية في منصبه لولاية خمس من الانتخابات ،التي اختتمت مؤخرا في البلاد والتي وصفتها المعارضة بأنها "صورية".

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا من بين أوائل القادة الذين هنأوا منانغاغوا على الانتخابات المتنازع عليها. في تغريدة.

أعرب رئيس جنوب إفريقيا، عن أطيب تمنياته لنظيره الزيمبابوي بولاية قادمة.

وفي بيان سابق لرئاسة جنوب أفريقيا، نقل عن رامافوسا قوله إن الانتخابات جرت في ظل بيئة اقتصادية صعبة، "بسبب العقوبات المثقلة التي لا يزال شعب زيمبابوي يتحملها ظلما".

وأضاف البيان "علاوة على ذلك ، أحاطت جنوب إفريقيا علما بالتصريحات الأولية الصادرة عن بعثات المراقبين الدوليين المدعوة بما في ذلك بعثات مراقبي الاتحاد الأفريقي ومجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SEOM).

وينظر إلى هذه التعليقات على أنها إشارة إلى الجدل الدائر حول إجراء الانتخابات والنتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات في زيمبابوي يوم السبت.

الصين وروسيا تشيدان بزيمبابوي

كما أرسلت الصين وروسيا، وكلاهما حليفان رئيسيان لزيمبابوي، رسائل تهنئة.

وهنأ وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين منانجاجوا ووصف زيمبابوي بأنها "صديقة" للصين.

وقال في بيان "نحن على استعداد للعمل مع الحكومة الجديدة للارتقاء بالشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا إلى آفاق جديدة"، داعيا إلى توجيه النزاعات الانتخابية إلى المحاكم، مؤكدا أنها -الصين- لا تتدخل في العمليات الداخلية.

وأضاف البيان أن "نتائج التصويت تؤكد الدعم الواسع لسياسة الرئيس منانغاغوا الرامية إلى تعزيز نظام الدولة وضمان الاستقرار الداخلي وتنفيذ الإصلاحات بهدف تهيئة الظروف لمزيد من التنمية التدريجية للبلاد على أساس حماية حقوق ومصالح مختلف فئات وطبقات المجتمع الزيمبابوي".

من جانبها، أصدرت روسيا بيان تهنئة نشر على موقع وزارة خارجيتها. "تؤكد موسكو من جديد التزامها الثابت بمواصلة تطوير وتعزيز شراكتها الشاملة وتعاونها متبادل المنفعة مع جمهورية زيمبابوي الصديقة وتفاعلها الوثيق في القضايا الدولية والإقليمية".

نتائج الانتخابات الرئاسية متنازع عليها

أظهرت النتيجة المثيرة للجدل للاقتراع الرئاسي التي تم الإعلان عنها في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعا يوم السبت بعد تصويت مضطرب آخر في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا أن الزعيم الحالي إيمرسون منانجاجوا حصل على 52.6٪ من الأصوات المدلى بها مقابل 44٪ لمرشح المعارضة الرئيسي نيلسون تشاميسا من حزب تحالف المواطنين من أجل التغيير (CCC).

وتعهد شاميسا (45 عاما) بالطعن في النتائج والمخالفات التي اتسمت بها الانتخابات والتي قال مراقبون دوليون إنها تثير تساؤلات حول مصداقية الانتخابات.

«من الواضح أننا نرفض الانتخابات باعتبارها خدعة، النتيجة. العملية نفسها نتجاهلها وهي تتماشى مع ما قاله مراقبو الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. نحن نرفض هذه النتيجة الصورية والعملية المعيبة بناء على الأرقام المتنازع عليها".

"منانغاغوا يعرف أنه قام بانقلاب منذ عام 2008 ، انقلاب على الاقتراع ، 2017 ، انقلاب على الزعيم المنتخب. 2018، انقلاب على الاقتراع، كرر مرة أخرى، 2023، انقلاب على الاقتراع»، قال شاميسا يوم الأحد.

"استطلاعات الرأي لم تكن كافية"- مراقبون

قالت بعثة لجنة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC) في بيان أولي في 25 أغسطس إن بعض جوانب الانتخابات لم ترق إلى متطلبات دستور زيمبابوي وقانون الانتخابات ومبادئ وإرشادات SADC التي تحكم الانتخابات الديمقراطية (2021).

كما سجل رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي، الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، تقييم مجموعاته مشيرا إلى أنشطة منظمة تابعة للحزب الحاكم تسمى Forever Associates of Zimbabwe (FAZ). وحذر جوناثان من أن أنشطة المجموعة يجب أن تعتبر "جرائم جنائية".

ويزعم أن القوات المسلحة السودانية أقامت طاولات في مراكز الاقتراع وأخذت تفاصيل عن أشخاص يدخلون أكشاك التصويت.

الولايات المتحدة تقول "تحيز" ضد المعارضة

استنكرت الولايات المتحدة يوم الاثنين وجود "تحيز" ضد المعارضة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى "التحيز المنهجي ضد المعارضة السياسية خلال الحملة"، استنادا إلى النتائج التي توصل إليها المراقبون الإقليميون.

ووفقا لمنظمات المجتمع المدني، فإن مفوضية الانتخابات "ضغطت على مراقبي الانتخابات" للموافقة على المحاضر المعدلة، كما قال في بيان.

وقال "هذه الأعمال تتناقض مع وعود الرئيس منانغاغوا المتكررة بدعم سيادة القانون والشفافية والالتزام بالمساءلة".

وقال ميلر: "تعتزم الولايات المتحدة مشاركة مخاوفها مع القادة الإقليميين، بما في ذلك مناقشة ما يعنيه ذلك بالنسبة لجهود المجتمع الدولي لإعادة الاتصال بحكومة زيمبابوي". كما أدانت الولايات المتحدة «ترهيب» مراقبي الانتخابات، الذين «تعطل» عملهم، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية.

منانجاجوا يرفض مزاعم الاحتيال

ونفى منانجاجوا الملقب بالتمساح الذي يترشح الآن لولاية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات، مزاعم تزوير الأصوات.

"لم أجر هذه الانتخابات. أعتقد أن أولئك الذين يشعرون أن السباق لم يتم تشغيله بشكل صحيح يعرفون إلى أين يذهبون للشكوى، أنا سعيد جدا"، مضيفا أن الانتخابات أجريت "بشفافية ونزاهة في وضح النهار".

وتم تمديد التصويت الأسبوع الماضي إلى يوم إضافي بعد نقص في بطاقات الاقتراع، خاصة في معاقل المعارضة.

وكان تشاميسا قد طعن في خسارته في انتخابات عام 2018 أمام منانجاجوا، لكن المحكمة الدستورية رفضت ذلك.