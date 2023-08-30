عاجل
عملاق النفط بالقارة السمراء.. ماذا تعرف عن دولة الغابون؟
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضباط يستولون على السلطة في الغابون.. ماذا يحدث في إفريقيا؟

الغابون
الغابون

دخلت دولة الغابون في حالة من عدم الاستقرار اليوم الأربعاء، إذ أعلن ضباط كبار الاستيلاء على السلطة في البلاد، في أعقاب فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة، وهو ما يعني إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور.

txt

محمود فوزي: المجلس المحلي جزء من السلطة التنفيذية

txt

هانيبال القذافي: السلطة السياسية ترهن حريتي بأموال ليبيا المحتجزة لدى مصارف لبنان

ليبرفيل عاصمة الغابون 

ويعد ما يحدث هو ثاني انقلاب في إفريقيا، في غضون أسابيع قليلة وذلك عقب ظهور القادة على قناة الغابون 24 ليعلنوا الاستيلاء على السلطة، وقد سمع أصوات إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل عاصمة الغابون بحسب فرنس برس.

الدفاع في الغابون

وكشف الضباط إن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية ونتائجها باطلة، مؤكدين إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون، كما أعلنوا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة. 

 الرئيس علي بونغو 

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الغابون إن الرئيس علي بونغو فاز بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا في تصريحات بثها التلفزيون أن بونغو حصل على 64.27 بالمئة من الأصوات.

ضباط جيش الغابون

جدير بالذكر أن الرئيس علي بونغو الذي انقلب عليه ضباط جيش الغابون، يحكم منذ 2009 وأصيب في 2018 بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة عشرة أشهر من دون ظهور علني، ونجا من محاولة انقلاب سابقة في 2019.

مواد متعلقة

طالبان تحيي ذكرى توليها السلطة في أفغانستان| شاهد

فرنسا: أمام انقلابي النيجر “مهلة” للغد لتسليم السلطة

"عواقب مدمرة على العالم".. رئيس النيجر يُحذر من إطاحته من السلطة

نقابة الصحفيين في غينيا تهاجم السلطة بسبب فرض القيود