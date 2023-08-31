معهد أمراض النباتات ينظم دورة تدريبية للتعامل مع التغيرات المناخية

نظم معهد أمراض النباتات دورة تدريبية بعنوان زراعة الأنسجة النباتية والتعامل مع التغيرات المناخية في الفترة من 27 أغسطس إلى ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ وذلك بمعامل وقاعات معهد بحوث أمراض النباتات.



أكد الدكتور محمود قمحاوي مدير المعهد أن هذه الدورة بتنفيذ نخبة من الباحثين المميزين بمعهد بحوث أمراض النباتات.

وتهدف الدورة إلى إعداد المتدربين لسوق العمل في مجال زراعة الأنسجة النباتية، حيث تعتبر زراعة الأنسجة من الأنشطة الواعدة في إنتاج الشتلات بطريقة أسرع، بالإضافة إلى اختصار الوقت، موضحًا أن أشهر المحاصيل التي تستخدم هذه التقنية لإنتاج الشتلات هو الفراولة والموز والنخيل والبطاطس، حيث يمكن للمتدربين في هذه الدورة الاستفادة من الجانب العملي والتطبيقي، كما يمكنهم اقتحام هذا المجال وإيجاد فرصة عمل متميزة وبذلك فإن معهد بحوث أمراض النباتات يساهم في تجهيز وإعداد جيل من المهندسين المميزين في هذا المجال محاور الدورة التي تتمثل في استراتيجيات وتقنيات إنتاج نباتات خالية من الأمراض وتقنيات زراعة الأنسجة النباتية لتحقيق أهداف التنمية المستدام وتعقيم الجزء النباتي و تحضير البيئة المغذية وتطبيقات عملية لكل متدرب.