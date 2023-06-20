قال محمد ياسر أبو الخير، قائد مشروع الصوبة الزراعية بالذكاء الاصطناعي، إن الصوب الزراعية العاملة بالذكاء الاصطناعي تكشف أمراض النباتات، وتعمل على ري النبات بالأوقات المناسبة، وبها محطة خلط الكيماويات ودمجها بالنسب المصرح بها.

الصوب الزراعية العاملة بالذكاء الاصطناعي تكشف أمراض النباتات

وأضاف محمد ياسر أبو الخير، أن الذكاء الاصطناعي الخاص بالصوبة الزراعية قادر على تحديد نوع النبتة داخل الصوبة ومعرفة الأمراض التي قد تصيب النبات، من خلال موقع خاص يستطيع صاحب الصوبة معرفة أحوال النبات أولا بأول، بجانب إعطاء النصائح والإرشادات التي يتبعها صاحب الصوبة.

الصوب الزراعية العاملة بالذكاء الاصطناعي تكشف أمراض النباتات

وأوضح أن الصوبة الزراعية تقوم بقياس درجات الحرارة والرطوبة وقياس أكبر عدد من تغيرات درجات الحرارة داخل الصوبة والمساحات من حولها، وتوفير الجزء الخاص بالري الذي يعمل بشكل أوتوماتيكي.

وأشار إلى أن الفكرة بدأت من سنة بعد انتهاء امتحانات العام الماضي والتفكير في مشروع التخرج في اطار رؤية مصر 2030، كاشفا عن ان المشروع تم إنجازه من خلال 11 مهندسا من جامعة المنصورة.

مزارعوا الشرقية يوردون ٦٠٨ آلاف طن قمح للصوامع والشون

واصلت صوامع وشون محافظة الشرقية، عملها في إستقبال القمح من الموردين والمزارعين بمختلف مراكز المحافظة، والبالغ عددها ٥٥ صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، معدة ومجهزة لاستقبال المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.

وبلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة للصوامع والشون ٦٠٨ آلاف و٨١٢ طنًا و٤٤٣ كيلو قمح، وانتهى موسم الحصاد للمساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة وقدرها ٤٢٣ ألفًا و٢٢٢ فدانًا.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة، للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة .

الصوب الزراعية في مصر

ثمن محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين، في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين.

وجه المحافظ الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام ، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر إكسترا نيوز.