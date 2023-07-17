معهد أمراض النباتات ينظم دورة تدريبية حول تقنيات زراعة الأنسجة النباتية

أكد الدكتور محمود قمحاوي، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن المعهد نظم الدورة التدريبية تحت عنوان (تطبيق تقنيات زراعة الأنسجة النباتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وطرق التشخيص الحديثة في المراحل المختلفة في المختبر) فى الفترة من الأحد 16 /7 /2023 إلى الأربعاء 19/7/ 2023.

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ومن جانبه قال ‏الدكتور محسن أبورحاب، وكيل معهد بحوث أمراض النباتات لشؤون الإرشاد والتدريب، إن البرنامج سيتناول الموضوعات الآتية:-

1-استراتيجيات وتقنيات إنتاج نباتات خالية من الأمراض

2-تقنيات زراعة الأنسجة النباتية لتحقيق أهداف التنمية المستدام

3-تعقيم الجزء النباتي- تحضيرات البيئة المغذية

4-طرق التشخيص الحديثة في مراحل نمو النباتات معمليا

5-تطبيقات عملية لكل متدرب

الهدف من الدورة التدريبية



تهدف هذه الدورة إلى إعداد المتدربين لسوق العمل في مجال زراعة الأنسجة النباتية حيث يعتبر زراعة الأنسجة من الأنشطة الواعدة في إنتاج الشتلات بطريقة أسرع للوقت واختصار والتى من شأنها زيادة الكيانات الاقتصادية، ومن ـشهر المحاصيل التي تستخدم فيها هذه التقنية لإنتاج الشتلات الفراولة والموز والنخيل والبطاطس والمتدربين بهذة الدورة يمكنهم اقتحام هذا المجال وإيجاد فرصة عمل متميزة وبذلك يسهم معهد بحوث أمراص النباتات في تجهيز مهندسين مميزين لهذا المجال.