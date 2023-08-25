العام الدراسي الجديد| إتاحة دليل الصيانة البسيطة للمدارس

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإتاحة دليل الصيانة البسيطة للمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

كما وجه وزير التربية والتعليم بإتاحة دليل النظافة الخاص بالمدارس على موقع الوزراء استعدادا للعام الدراسي الجديد.

ونبه وزير التربية والتعليم بالتزام جميع مديري المدارس بطباعة دليل الصيانة البسيطة، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات، فضلا عن التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم برقم (30) فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 .

ووجه وزير التربية والتعليم بالتأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد.

وشدد وزير التربية والتعليم على تحقيق الصالح العام، وأنه يتعين على جميع الجهات المختصة التنبيه بالالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب قبل بدء العام الدراسي الجديد ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

تعليمات استعدادات العام الدراسي الجديد

١. التنسيق مع الحي لرفع الإشغالات وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة قبل العام الدراسي الجديد.

٢. توافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل: تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها وصلاحية ألعاب رياض الأطفال.

٣. تكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، ورفع تقرير أسبوعي لفروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات.

٤. تسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.

٥. إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني.

٦. إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج.

٧. عقد ورش عمل للمديريات والإدارات التعليمية؛ للتعريف بآليات الصيانة البسيطة، والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية في المحافظات.

٨. إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات.

٩. الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

١٠. تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني قبل بدء العام الدراسي الجديد، أو أي أعمال أخرى تؤثر على العملية التعليمية بالتنسيق مع مدير فرع الهيئه بالمديرية.