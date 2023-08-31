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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إعصار إداليا يكبد شركات التأمين الأمريكية 9.36 مليار دولار

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن بيانات شركة UBS الاستثمارية، بأن تكلفة إعصار "إداليا" على شركات التأمين قد تصل إلى 9.36 مليار دولار، وفق روسيا اليوم.

 

ويشار إلى أن التوقعات مبنية على البيانات الأولية حول نطاق الدمار المحتمل جراء الإعصار.

يذكر أن إعصار "إداليا" في خليج المكسيك ضرب صباح الأربعاء السواحل الغربية لولاية فلوريدا الأمريكية، ويواصل التحرك باتجاه الشمال الشرقي.

وأسفر الإعصار عن فيضانات وإغلاق المطارات في المنطقة وحالات انقطاع الكهرباء.

وحسب بيانات موقع FlightAware، تأخرت أو ألغيت أكثر من ألف رحلة جوية.

وكان البيت الأبيض قد أمر بتوجيه الموارد وفرق الإغاثة الإضافية إلى المناطق التي قد تتضرر جراء الإعصار، وهي تشمل ولايات جورجيا وكارولينا الشمالية والجنوبية، إلى جانب فلوريدا.

 