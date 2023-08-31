أكتمال عقد الأندية المتأهلة لدوري المجموعات بدوري أبطال أوربا والقرعة الخميس

اكتمل مساء الاربعاء عقد الاندية المتأهلة الى دوري المجموعات لدوري أبطال أوربا حيث اكملت اندية اف سي كوبنهاجن الدانماركي و ايندهوفن الهولندي و ريال انتويرب البلحيكي مجموعة الاندية الستة التي تأهلت من الادوار التمهيدية الى دوري المجموعات لدوري أبطال أوربا.

وكان اف سي كوبنهاجن قد تأهل على حساب راكوف الهولندي بالتعادل ١ / ١ في كوبنهاجن ثم الفوز خارج ملعبه في وارسو بهدف مقابل لاشىء .

اما ايندهوفن الهولندي فقد جاء تأهله على حساب الرينجرز الأسكتلندي بعد التعادل في جلاسجو بهدفين لكل فريق ثم فوز ايندهوفن بخمسة اهداف مقابل هدف في لقاء العودة بمدينة ايندهوفن .

واختتم ريال انتويرب البلحيكي عقد المتأهلين بالفوز في لقاء العودة في أثينا على نادي ايك اليوناني بهدفين مقابل هدف ليعزز فوزه في لقاء الذهاب بهدف مقابل لاشىء .

وكان مساء الثلاثاء قد شهد تأهل ثلاثة اندية أخرى هي يونج بويز السويسري وسبورتنج براجا البرتغالي و جلطة سراي التركي لتنضم الاندية الستة المتاهلة من الادوار التمهيدي الى ٢٦ ناديا تم اختيارهم من الاتحاد الأوربي وفقا لنتائج المسابقات المحلية والمقاعد المخصصة لكل دولة للمشاركة مباشرة في دوري المجموعات .

وسيضم دوري المجموعات الاندية التالية :

فرنسا : باريس سان جيرمان و لانس .

انجلترا : مانشيستر سيتي و مانشيستر يونايتد و نيوكاسل و أرسنال.

ألمانيا: بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند و اف سي لييبزيج و يونيون برلين .

ايطاليا : نابولي و الميلان و انتر ميلان و لاتسيو

أسبانيا: اتلتيكو مدريد و برشلونة و ريال مدريد و أشبيلية و ريال سوسيداد

البرتغال : بنفيكا و بورتو و سبورتنج براجا .

هولندا : أياكس و ايندهوفن

النمسا : سالزبورج

اسكتلندا : سيلتيك جلاسجو

اوكرانيا : شاختار دوينستيك

صربيا : كرافينا زفيزدا

سويسرا : يونج بويز

تركيا : جلطة سراي

الدانمارك : اف سي كوبنهاجن

بلجيكا: ريال أنتويرب .

هذا وستقام قرعة دوري المجموعات مساء اليوم في إمارة موناكو بحضور رئيس الاتحاد الأوربي الكسندر تشيفيرين واعضاء المكتب التنفيذي للويفا وكذلك ممثلي الاندية الاثنين وثلاثين المتاهلة لدوري المجموعات .