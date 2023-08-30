مؤلف سفاح الجيزة: وقائع قصة المسلسل نادرة الحدوث في المجتمع (فيديو)

قال محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، إنّ قصة سفاح الجيزة أحدثت ضجة إعلامية كبيرة، وهو ما جعله يتابع الموضوع، ولم يكن يدور في خلده ان يحول هذه القصة إلى مسلسل، حتى توالت الأحداث، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تصوير الـ8 حلقات للمسلسل.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "شخصية سفاح الجيزة مثيرة للغاية، لأن مجتمعنا المصري لا يشهد هذا الشكل من الجرائم، لا يوجد لدينا القاتل المتسلسل الذي يرتكب الجرائم على مدار سنوات طويلة وينتحل شخصيات كثيرة، وبالتالي فقد عملت عليه بشكل استقصائي، والتقيت أطباء نفسيين ومحامين واطلعت على تحريات النيابة والمباحث، حتى أنه كان مراوغا في تحقيقات النيابة".

8 حلقات

فيما قال هادي الباجوري مخرج مسلسل سفاح الجيزة، إن المسلسل سيشهد المزيد من الأحداث المشوقة في الحلقات المقبلة، بالإضافة إلى عدد من الخطوط الدرامية المختلفة، وستكون عدد حلقاته 8 فقط.

وأضاف: "أريد تقديم الشكر لكل من عملوا معي، كلهم بذلوا مجهودا بنسبة 150%، وبالنسبة للانتقادات الموجهة للمسلسل بالنسبة إلى اختيار باسم سمرة وأحمد فهمي فإنه من الجيد ان نفاجئ الجمهور ونجعله يرى أشياءً لم يروا من قبل، ولا يجب ان نقدم ما هو متوقع فقط".