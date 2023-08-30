القمر العملاق الثالث يزين سماء السعودية

يظهر الليلة القمر البدر في سماء المملكة والوطن العربي، ويُعتبر القمر العملاق الثالث لهذا العام، والثاني خلال شهر أغسطس، وهو يحمل لقب القمر الأزرق.

أشارت الجمعية الفلكية بجدة إلى أن معظم الأشهر تحتوي عادةً على قمر بدر واحد فقط، ولكن في شهر أغسطس هذا العام، يوجد اثنان من الأقمار البدرية، ووفقًا للتسمية الشائعة، يُطلق على القمر البدر الثاني اسم “القمر الأزرق”، على الرغم من أن لون القمر يبقى رماديًا كما هو معتاد في كل شهر.

الحجم الظاهري للقمر العملاق الأزرق

ووفق الجمعية فأن الحجم الظاهري للقمر العملاق الأزرق، فإنه يكون أكبر بنسبة 7٪ وإضاءته تكون أكثر بنسبة 15٪ مقارنة بمعظم أقمار البدور الشهرية العادية، وعندما يكون القمر مرتفعًا في السماء، يصعب تمييز الفارق في حجمه الظاهري.

أوضحت الجمعية الفلكية أن القمر الأزرق يحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف، عندما يكون القمر في مرحلة البدر في الساعات الأولى من الشهر، ويظهر القمر العملاق الأزرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس إلى شروقها في اليوم التالي، وسيصل القمر إلى لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس في الوقت الذي يصبح الساعة 4:45 صباحًا غدًا، وسيكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.