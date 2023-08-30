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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأرصاد السعودية تُصدر تحذيرًا عاجلاً بشأن السيول

السيول في السعودية
السيول في السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد في "المملكة العربية السعودية"، من السيول المنقولة وسط استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء.

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منطقة هطول الأمطار

وكتب المركز على منصة "إكس"، أن السيول المنقولة تتدفق من منطقة هطول الأمطار، وتصل منطقة أخرى غير متأثرة بالحالات الجوية.

وأضاف أن السيول المنقولة قد تكون مفاجئة لسكان المنطقة، ويحتمل أن تكون قوية وتخرج عن مجاريها، وقد تفيض على مدن وبلدات قريبة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال خبير الطقس السعودي، عادل القازنلي، إن أجواء المملكة العربية السعودية ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة تدريجيًّا خلال المدة القادمة حتى يوم 22 و23 سبتمبر.

وحسب قناة "الإخبارية" السعودية، قال القازنلي، إن هذه الفترة تصادف الاعتدال الخريفي وفيها تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء وتقل عدد ساعات النهار تدريجيًّا وتزداد في الليل.

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