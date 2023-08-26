القوات الروسية تتصدى بنجاح للهجمات الأوكرانية على محاور القتال

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، أن قواتها تصدت بنجاح للهجمات الأوكرانية على محاور القتال الرئيسية خلال اليوم الماضي وقضت على ما مجموعه نحو 690 جُنديًا للعدو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

على محور كوبيانسك، خاضت القوات الروسية عمليات نشطة، تمكنت من خلالها تحسين مواقعها على الخط الأمامي، فيما صدت 5 هجمات أوكرانية على هذا المحور وبلغت خسائر العدو نحو 50 جنديا.

صد 3 هجمات أوكرانية في منطقة قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه ومقتل ما يصل إلى 115 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه.

صد هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان وخسائر العدو تبلغ 60 جنديا.

صد 6 هجمات للعدو على محور دونيتسك والقوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 225 جنديا.

صد هجومين للوحدات الأوكرانية في منطقة قرية ستارومايورسكويه على محور جنوب دونيتسك ومقتل نحو 200 جندي للعدو.

تحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة قرية أوروجاينزيه في دونيتسك.

اعتراض 12 صاروخا من نظام HIMARS وتدمير 37 طائرة بدون طيار أوكرانية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 42 طائرة بدون طيار أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها الجمعة: "هذه الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار على أراضي روسيا".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت 42 طائرة بدون طيار، وقامت بتدمير 9 منها فوق أراضي جمهورية القرم، بينما تم تعطيل 33 مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت دون الوصول إلى الهدف.