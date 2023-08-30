زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21 (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن وزارة الآثار كانت أصدرت قرارًا بأن المتاحف الغربية لا تشتري أي آثار مسروقة، ولكن مازالت المتاحف تمارس الاستعمار من خلال شراء الآثار المسروقة، لافتًا إلى أن شراء المتاحف للآثار المسروقة تشجع اللصوص على الاستمرار في سرقة الآثار.

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المتحف المصري الكبير هو أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21، موضحًا أنه كان يرغب في وضع أيقونات داخل هذا المتحف، منها رأس نفرتيتي، وغيرها من الآثار المميزة، موضحًا أنه حاول استرداد مجموعة من الآثار المصرية.

وتابع زاهي حواس، أنه حاول استرداد رأس نفرتيتي في عام 2010، وتواصل مع المتحف الموضوع فيه الرأس في أوروبا، إلا أنهم رفضوا عودتها، على الرغم من أنها خرجت من مصر بطرق غير قانونية.

وأردف: “حجر رشيد كان من اكتشاف الحملة الفرنسية، وقاموا بإرساله للإنجليز بالقوة على الرغم من أنه ليس ملك لفرنسا”، لافتًا إلى أن القبة السماوية أيضًا سُرقت بطريقة غير قانونية وخرجت من مصر.

زاهي حواس يناشد بتوقيع الشعب على وثيقة استرجاع الآثار المصرية:

وناشد زاهي حواس بتوقيع الشعب المصري على الوثيقة الخاصة باسترجاع الآثار المصرية، إذ إنه يحتاج لمليون توقيع من أجل الحصول على الآثار الموجودة في إنجلترا، موضحًا أن القانون الإنجليزي يمنع أي أثر من الخروج من بريطانيا، ولكن يوجد محامية عظيمة في لندن قامت بحملة لجمع 100 ألف توقيع ليناقش مجلس العموم تغيير القانون ومن ثم عودة حجر رشيد.