الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا.. حاكم فلوريدا يُحذر من أعمال نهب في أعقاب إعصار إداليا

إعصار إداليا
إعصار إداليا

قال حاكم ولاية فلوريدا "رون ديسانتيس"، إنه يُوجد تقارير عن قيام أشخاص بالنهب في أعقاب إعصار إداليا في بلدة ستينهاتشي في مقاطعة تايلور المتضررة بشدة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

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كارثة طبيعية

وبحسب الشبكة الأمريكية، صرح ديسانتيس في مؤتمر صحفي: "لن نتسامح مع أي أعمال نهب في أعقاب كارثة طبيعية"، مشيراً إلى أنه طلب من جميع موظفي الدولة حماية الممتلكات الشخصية للناس.

وأضاف أود أيضًا أن أذكّر اللصوص المحتملين بأن الناس لا يعرفون أبدًا ما الذي يتجهون إليه"، مستطردًا "للناس الحق في الدفاع عن ممتلكاتهم.

وتابع قوله إن العديد من الأشخاص المدافعين والمؤيدين للتعديل الثاني يعيشون في المنطقة التي تشمل مقاطعة تايلور. وبعد كوارث سابقة في أجزاء أخرى من الولاية، رأى لافتات تقول: (أنتم تنهبون، ونحن نطلق النار).

وأكمل "أنتم لا تعرفون أبدًا ما خلف هذا الباب.. إذا اقتحمتم منزل شخص ما وحاولتم النهب، فهؤلاء هم الأشخاص الذين سيكونون قادرين على الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم".