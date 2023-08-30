إعصار إداليا شديد الخطورة.. إلغاء 900 رحلة طيران في أمريكا

إداليا إعصار شديد الخطورة تساءل عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، تسبب في إلغاء مئات الرحلات في أمريكا.

شركات الطيران الأمريكية، ألغت اليوم الأربعاء، أكثر من 900 رحلة جوية، نتيجة وصول إعصار إداليا شديد الخطورة.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال موقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطيران، إن شركة “ساوث وست إيرلاينز” ألغت أكثر من 200 رحلة، بينما ألغت شركة “دلتا إيرلاينز” 148 رحلة جوية، وألغت مجموعة “أمريكان إيرلاينز” 98 رحلة جوية، وتأجلت أيضًا نحو 795 رحلة.

إعصار إداليا ضرب ساحل فلوريدا:

وألغت مطارات في مدن تامبا وكلير ووتر وتالاهاسي رحلاتها وعملياتها التجارية، قبل وصول إداليا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن إعصار إداليا ضرب ساحل فلوريدا، فيما يتحرك إعصار إداليا الآن بسرعة 30 كيلومترًا في الساعة، وتصل سرعة الرياح إلى 205 كيلومترات في الساعة.

انقطاع الكهرباء عن 161 ألف شخص فى ولاية فلوريدا:

فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 161 ألف شخص فى ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار إداليا الذى ضرب ساحل الولاية، ووفقًا لموقع “PowerOutage”، بقي أكثر من 161 ألفًا من سكان الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد من دون كهرباء.

وأمس، أفادت صحيفة “نافي تايمز” الأمريكية، بأن البحرية الأمريكية تقوم بإخلاء السفن والطائرات من ولاية فلوريدا تأهبًا لإعصار إداليا، وحسب الصحيفة، بدأ انسحاب السفن، منذ يوم الإثنين ومستمر يوم الثلاثاء.