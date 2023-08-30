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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بايدن يُلقي خطابًا حول مُعاناة فلوريدا وجورجيا من إعصار إداليا

بايدن
بايدن

 اطلع الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، على مسار إعصار "إداليا" بينما تضرب العاصفة فلوريدا وجورجيا، حسبما أفاد البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء.

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 وأضاف أن الرئيس يطلع بشكل منتظم على الأمر من قبل فريقه الرفيع المستوى، ومن المقرر أن يدلي بايدن بخطاب حول الإعصار والرد الفيدرالي اليوم الأربعاء.

 الاستجابة الفيدرالية:

 حشدت إدارة بايدن أكثر من 1500 موظف فيدرالي وأكثر من 540 من أفراد فريق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية الموجودين على الأرض، وفقًا للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.

 وكشفت شبكة سي إن إن، أن خفر السواحل الأمريكي يدعم عمليات البحث والإنقاذ، وهناك ثلاث فرق لمساعدة الناجين من الكوارث منتشرة في فلوريدا.

 وقالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ إن هناك إمدادات مهمة تشمل 1.3 مليون وجبة و1.6 مليون لتر من المياه متاحة للطلبات المعلقة من الولايات.

 وأضافت أن خدمات الغذاء والتغذية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية وافقت أيضًا على الإصدار المبكر لمزايا برنامج “SNAP” لشهر سبتمبر للأسر التي تتلقى المزايا.

 كما أن فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي متمركز هناك لبدء جهود استعادة الطاقة.