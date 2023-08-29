الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بعد واقعة السرقة.. زاهي حواس يطالب بمؤتمر لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني

زاهي حواس عالم الاثار
زاهي حواس عالم الاثار

طالب عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزارة السياحة بالتحرك لمحاولة استعادة الأثار المصرية من الخارج، خاصة من المتحف البريطاني.
 

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زاهي حواس عن سرقة الآثار من المتحف البريطاني.. جريمة في حق مصر (فيديو)

وقال زاهي حواس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، مساء الإثنين، إن ما حدث من المتحف البريطاني يعتبر جريمة في حق العالم أجمع، لأن سرقة الآثار من متحف بهذا الشكل بمثابة كارثة كبرى، ويجب أن تكون هناك مطالبة شعبية بأن هذا المتحف لا يستحق أن تعرض فيه الآثار المصرية.

المتحف البريطاني غير أمين على الآثار المصرية


وطالب عالم المصريات الدكتور زاهي حواس منظمة اليونسكو، ووزارة السياحة والآثار بضرورة عمل مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني؛ لأنه غير أمين على هذه الآثار.