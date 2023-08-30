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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ألمانيا تُوضح موقفها من انقلاب الجابون (تفاصيل)

ألمانيا
ألمانيا

دانت ألمانيا ما وصفته بـ"الانقلاب العسكري" في الجابون رغم إقرارها بوجود "مخاوف مشروعة" بشأن نزاهة الانتخابات التي جرت السبت وألغى "الانقلابيون" نتائجها، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الأربعاء.

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بايدن يُدين التحرك العسكري للجيش في الجابون

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أول تعليق تركي على الأحداث في الجابون

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها حول الأحداث في الجابون اليوم الأربعاء إنّه "ليس من اختصاص الجيش التدخّل بالقوة في العملية السياسية. يجب أن يكون الشعب الجابوني قادراً على تقرير مستقبله بشكل مستقلّ وحرّ".

الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الجابون

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، أعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الجابون، في بيان عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية، عن إلغاء نتائج الانتخابات في البلاد وحل كافة مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الجابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

وفي أحدث ردود الأفعال حول هذا الأمر، أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدانته الشديدة للانقلاب في الجابون، ودعا الانقلابيين إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونغو وأفراد أسرته.

وكان لفرنسا قول حول ما يجري في الجابون وأعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أن باريس "تدين الانقلاب العسكري الجاري حاليا"، مشيرا الى أن فرنسا "تراقب بانتباه شديد تطورات الوضع".