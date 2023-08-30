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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مؤلف سفاح الجيزة يفتح النيران على أهل المجرم"من دماء الضحايا للصلاة بالمسجد"|مش مسلسل تسجيلي

محمد صلاح العزب
محمد صلاح العزب

 كشف محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، عن أصعب مشهد قابله خلال تحريه عن شخصية سفاح الجيزة، هو فكرة القتل بالدم البارد في كل جرائمه المتكررة وهو يقوم بقتل إحدى الضحايا ثم يمارس حياته بشكل طبيعي.

مسلسل سفاح الجيزة 

 محمد صلاح العزب "أكتر حاجة استوقفتني القتل بدم بارد"

 أعرب محمد صلاح العزب، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا :"أكتر حاجة استوقفتني وأنا بتحرى عن الشخص ده هو فكرة القتل بدم بارد لأنه بيعمل الجريمة وبعدها بدقائق يمارس حياته بشكل طبيعي ممكن يروح يصلي في الجامع، أو يقابل حد يقعد معاه، أو الخبرة الدينية اللي عملها على نفسه إنه شخص خير وطيب".

مسلسل سفاح الجيزة 

 محمد صلاح العزب "العمل لا يتحدث عن شخص بعينه"

 أشار محمد صلاح العزب، ردًا على أسرة سفاح الجيزة بأن أحداث العمل غير حقيقية، معلقًا أن العمل لا يتحدث عن شخص بعينه بل هو عمل درامي به معالجة لأنه في النهاية يشاهده مئات الملايين ولابد أن تكون القصة مشوقة على اختلاف تفكيرهم ودراستهم ووعيهم بغض النظر عن استاندها لشيء من الواقع.

مسلسل سفاح الجيزة 

 محمد صلاح العزب "مقولتش إني بقدم عمل تسجيلي"

  تابع محمد صلاح العزب: "أنا مقولتش إني بقدم عمل تسجيلي عن شخص معين، احنا بنقدم عمل يمس للواقع من خلال الجملة اللي مكتوبة على الدعايا بتاعته، أنا مستند على إن الشخص ده موجود في الحقيقة وعمل الجرائم دي وأجيب حد من الشخصيات الحقيقية وفي شخصيات تانية وضحايا أنا محطتهمش في المسلسل.

مسلسل سفاح الجيزة 

 من ناحية أخرى، يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلولًا لهذه القضايا، كما يسهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

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مؤلف "سفاح الجيزة" يظهر ثغرات الأدلة ردًا على تكذيب والدة الضحية الحقيقة

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مؤلف سفاح الجيزة: "لم يعد عندنا شخصية القاتل المتسلسل من أيام ريا وسكينة"

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