مؤلف سفاح الجيزة: "لم يعد عندنا شخصية القاتل المتسلسل من أيام ريا وسكينة"

كشف مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، كواليس كتابته للعمل، الذي حقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته، موضحًا أن الشخصية مثيرة للغاية من وقت بداية تفاصيل القصة.



وقال محمد صلاح العزب، في مداخلة هاتفية عبر برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، :"قضية سفاح الجيزة مش متكررة كتير ومتفردة في مجتمعنا المصري من وقت أيام ريا وسكينة ومن بعدها مش موجودة شخصية القاتل المتسلسل اللي يقعد يقتل كتير وليه جرايم وعايش في وسط المجتمع عادي بدون أي شكوك".



وأشار محمد صلاح العزب، إلى أنه كان يتابع تحقيقات القضية منذ لحظة القبض على سفاح الجيزة، وفكر في كتابة عمل درامي لأن الجمهور يحب أن يري تلك القضايا المثيرة للجدل.

وتحدث "العزب"، عن تخيله لشخصية سفاح الجيزة وقت كتابة العمل، معلقا :"تخيلت كل ده ومش بس كده.. الموضوع كان فيه شبه عمل استقصائي بالرجوع لكل تحريات النيابة والمباحث وكل الكلام اللي بيتقال عنه في الميديا أو الإعلام أو على لسان أسرته أو لسان الضحايا أو من جيرانه في المنطقة أو الناس اللي نصب عليهم لانه كان متشعب في مناطق كتيرة".

واختتم محمد صلاح العزب، عن أكثر صفة لا يمكن لأحد أن يتخيلها في سفاح الجيزة حيث لم يتصور أي شخص بأن سفاح الجيزة سئ بأي درجة من الدرجات، حتى وقت لحظة القبض عليه لم يصدق أحد ما فعله حتى أن البعض ظن بأن تلك الجرائم التي فعلها ملفقة له.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.