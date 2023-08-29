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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مؤلف "سفاح الجيزة" يظهر ثغرات الأدلة ردًا على تكذيب والدة الضحية الحقيقة

أحمد فهمى
أحمد فهمى

 جذب مسلسل "سفاح الجيزة" للفنان أحمد فهمي انتباه الكثير، وخصوصًا بعد عرض أول حلقتين، مما أثارت والدة نادين أول ضحية للسفّاح وشقيقتها جدلًا واسعًا بعد تكذيبهما أحداثًا كثيرة بالعمل، مؤكدتين أن صنّاع العمل لم يتواصلوا معهما، وأن المسلسل يشمل معلومات عديدة خاطئة.

سفاح الجيزة

 مؤلف "سفاح الجيزة" يظهر ثغرات الأدلة ردًا على تكذيب والدة الضحية الحقيقة

 كشف مؤلف مسلسل "سفاح الجيزة" محمد صلاح العزب، ردًا على تكذيب والدة ضحية السفاح الأولى وشقيقتها، قائلًا: "إحنا مش بنعمل عمل توثيقي، أو فيلم تسجيلي عن السفاح عشان نحتاج نكلم أهله، ونعرف تفاصيله، إحنا مش بنعمل حاجة متعلقة بحياته الحقيقية، إحنا بنعمل عمل درامي هو بالكامل من خيال المؤلف، لكن مُستند على وقائع حقيقية وهي جرائم السفاح، فإحنا بنعمل عمل فني وبنرسم شخصية درامية ملناش دعوة بحياته هو".

سفاح الجيزة

 محمد صلاح العزب "السفاح نفسه طلع ومثّل الجرائم"

 تابع محمد صلاح العزب: "إحنا بالفعل جبنا الوقائع الحقيقية دي من تحقيقات النيابة، ومن الحوارات الصحفية اللي أهالي الضحايا طلعوا فيها ووضحوا القصة بالتفاصيل، وده كان بيدينا كم هائل من المعلومات الكافية اللي تخلينا نعمل المسلسل، إلى جانب إن السفاح نفسه طلع ومثّل الجرائم واعترف بشكل كامل".

سفاح الجيزة

 محمد صلاح العزب"مكناش عايزين نقلّب المواجع تاني"

 أنهى محمد صلاح العزب حديثه معلقًا: "بالتالي إحنا معانا المعلومات اللي تفيدنا، ومكنش في احتياج للتواصل معاهم، بالإضافة إلى إننا مكناش عايزين نقلّب المواجع تاني على أهالي الضحايا، ونروح نقولهم إحنا بنعمل مسلسل عن الراجل اللي قتل قرايبكم فيحسوا إن دي حاجة هتمجده، أو إن ده هيفتح جراحهم تاني، فكنا حريصين جدًا على مشاعر أهالي الضحايا".

سفاح الجيزة
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