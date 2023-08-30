خاص لـ الوفد: البنك الأهلي يقترب من ضم صفقتين بالدوري

كشف محمد عبدالواحد المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن المراكز التي سيتم تدعيمها خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك إستعدادا للموسم الجديد بقيادة الصربي بابا فاسيلو المدير الفني للفريق.

وصرح محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة لـ “بوابة الوفد” أن نادي البنك الأهلي أبرم عدد من الصفقات المميزة لتعويض التقصير في الموسم الماضي، وما زالت هناك صفقات يجري التفاوض معها، هدفنا تدعيم الفريق بأفضل العناصر من خلال ضم صفقات مميزة لتعويض التقصير خلال الموسم الماضي في بعض المراكز ".

وقال محمد عبدالواحد لـ “بوابة الوفد": " تعاقدنا خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع صفقات مميزة والتي ستكون إضافة كبيرة للفريق في الفترة المقبلة في كل المراكز كما سيتم التعاقد مع ظهير أيمن ولاعب آخر ولكن لاتزال المفاوضات مستمرة مع أنديتهم ".

وتابع عبدالواحد": يخوض الفريق حاليا فترة إعداد بمعسكر الإسكندرية ، من خلال لعب عدد كبير من المباريات الودية والتي ستكون آخرها غدا أمام الاتحاد السكندري ".

وأختتم تصريحاته: "بعد مباراة الاتحاد السكندري ستغادر البعثة إلى القاهرة لبدء فترة إعداد أخري لمدة أسبوعين قبل إنطلاق منافسات النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز ".