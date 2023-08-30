رسميا.. يوفنتوس الإيطالى يجدد عقد كينان يلديز

أعلن حساب يوفنتوس الرسمي مساء اليوم الأربعاء ، عن تجديد التعاقد مع كينان يلديز للحفاظ على قوام الاساسي للفريق خلال الفترة الحالية في فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

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نشر حساب يوفنتوس بيان رسمي عبر حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" للكشف على كافل تفاصيل تجديد التعاقد مع كينان يلديز قائلا:"

جدد كينان يلديز عقده مع يوفنتوس حتى عام 2027. المهاجم التركي الذي انضم لصفوف نادي يوفنتوس في يوليو 2022، مدد عقده مع البيانكونيري بعد بداية قوية هذا الموسم.

اضاف البيان :" اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً كان جزءاً من الفريق الأول الذي سافر إلى الولايات المتحدة خلال تحضيرات ما قبل الموسم، قبل أ، يخوض المباراة الأولى له في الدوري الإيطالي أمام أودينيزي في الجولة الأولى، ثم شارك بعدها في ملعب أليانز أمام بولونيا يوم الأحد الماضي".

أكمل:" التوقيع واللحظات الخاصة التي ذكرناها للتو، هي تتويج للعمل الجاد الذي قام به الشاب منذ وصوله من بايرن ميونخ. في الموسم السابق لعب المهاجم التركي 37 مباراة تحت قيادة المدرب باولو مونتيرو مع فريق تحت 19 عام، سجل خلالها 15 هدف. قبل أن يشارك للمرة الأولى مع فريق يوفنتوس الجيل القادم في 17 ديسمبر 2022 ضد فيرونا جاء تمديد عقد اللاعب بمثابة المكافأة لجهوده بينما يواصل مساره التصاعدي مع البيانكونيري.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة إمبولي مساء الأحد القادم على ملعب كارلو كاستيلاني في الجولة الـ3بالدوري الإيطالي .

موعد مباراة يوفنتوس وإمبولي

تنطلق المباراة مساء الأحد القادم في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و9.45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10.45.