يوفنتوس يسقط في التعادل أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي بين يوفنتوس ونظيره بولونيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أليانز ستاديوم تورينو ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإيطالي.

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سجل لويس فيرجسون لاعب بولونيا الهدف الأول في الدقيقة 24 بصناعة جوشوا زيركزي في الدقيقة 24 من أحدا ث المباراة.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بولونيا على يوفنتوس بهدف دون رد .

بدأ فريق يوفنتوس الضغط على فريق بولونيا لتسجيل هدف التعادل في أحداث المباراة .

إلغى حكم المباراة هدفًا لصالح دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي هدف التعادل في مرمي بداعي التسلل .

وسجل دوشان فلاهيتش الهدف الاول التعادل لصالح يوفنتوس في الدقيقة 81 بصناعه سامويل إلينج .

بدأ يوفنتوس لمباراة بولونيا

في حراسة المرمى : بيرين .

خط الدفاع : ساندرو - بريمر - دانيلو - كامبياسو .

في خط الوسط : رابيو - لوكاتيلي - فاجيولي .

خط الهجوم : وياه - كييزا – فلاهوفيتش.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين يوفنتوس و بولونيا .

بهذه النتيجة ، رفع فريق يوفنتوس من رصيد ه عند النقطة 4 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما رفع بولونيا من رصيده أول نقطة في بطولة الدوري الإيطالي برصيد نقطة واحدة