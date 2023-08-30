العين يكتسح البطائح بخماسية في كأس مصرف أبوظبي (فيديو)

حقق فريق نادي العين الإماراتي الانتصار بخمسة أهداف دون مقابل على نظيره فريق البطائح، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد خالد بن محمد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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العين يفوز على البطائح بخماسية في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل أهداف نادي العين كل من كوامي أوتون في الدقيقة 11 من الشوط الأول وأضاف اللاعب سلطان الشامسي الهدف الثاني للعين في الدقيقة 37 في الشوط الذي انتهى 2-0.

وفي الشوط الثاني تمكن نادي العين من تسجيل ثلاثة أهداف بداية من عمر أتزيلي في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، وأضاف اللاعب جوسنا لوليندو هدفين في الدقائق 91 والدقيقة 97 في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين العين ونادي البطائح يوم 14 من شهر سبتمبر المقبل، والتي تقام على ملعب ستاد هزاع بن زايد.

خماسية العين في البطائح بالجولة الثانية:

يحتل نادي العين المركز الثاني من جدول ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين برصيد 6 نقاط بتحقيق الانتصار في المواجهتين، بينما يمتلك نادي البطائح عند 4 نقاط في المركز الرابع من الترتيب، من انتصار وتعادل وهزيمة.