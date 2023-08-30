حصاد الدوري السعودي.. رونالدو يكتسح والشباب الأسوء وسط سيطرة أهلاوية

أًسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023-2024، بخمسة مباريات أقيمت أمس الثلاثاء في دوري روشن، ونعرض لكم من خلال التقرير التالي أبرز إحصائيات الجولة في حصاد الدوري السعودي بعد كل جولة.

شهدت الجولة الرابعة عودة قوية للغاية لرونالدو مهاجم النصر الذي يقود فريقه للانتصار الثاني وسط ظهور أقوى بين هدافي وصانعي الاهداف حتى الآن، كما شهدت الجولة اكتساح أهلاوي في تضكيل أفضل اللاعبين بعد نهاية الأسبوع الرابع، مع رقم سلبي لإياجو سانتوس مدافع نادي الشباب.

رونالدو الأكثر مساهمه

أصبح كريستيانو رونالدو أكثر لاعب مساهمه في الأهداف في الدوري هذا الموسم برصيد 7 مساهمات، سجل منها 5 أهداف وصنع "هدفين"، بالرغم من مشاركة الأسطورة في مواجهتين فقط تمكن خلالها من تسجيل هاتريك في الجولة الماضية.

رونالدو الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم بـ"هدفين"، ويحتل المركز الاول في ترتيب الهدافين بـ 5 أهداف

الشباب الأسوء في دوري روشن

تعرض نادي الشباب للهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم حين خسر من النصر بأربعة أهداف دون مقابل، ليصبح صاحب أضعف خط دفاع في المسابقة بعد مرور 4 جولات فقط استقبلت شباكه خلالها 9 أهداف.

نظرًا لمركز الشباب في الترتيب الـ 17 وقبل الأخير فإنه الأسوء بالرغم من استقبال أندية الفتح والرياض 9 أهداف أيضًا لكنهم في المركز التاسع والعاشر، عكس الشباب الذي يعاني مبكرًا.

الطائي صاحب أضعف خط هجوم

يمتلك نادي الطائي أضعف خط هجوم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بهدف وحيد سجله في ضمك بالجولة الاولى في لقاء انتهى بفوز الحتماوي 1-0، ويحتل الفريق المركز الـ 14 في الترتيب برصيد 3 نقاط.

سيطرة أهلاوية على تشكيل الجولة

شهدت تشكيل الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين تواجد 4 لاعبين من النادي الأهلي وهم رياض محرز وسان ماكسيمان وايبانيز واليوسكي، وشهد التشكيل وجود 2 من النصر هم كريستيانو رونالدو وسلطان الغنام ومثلهم من الرائد بظهور محمد فوزير وأمير سعيود بالإضافة إلى إيجور كورنادو، ومايسلون في حراسة المرمى.

رقم سلبي لإياجو سانتوس مدافع نادي الشباب

حصل إياجو سانتوس مدافع نادي الشباب على 3 بطاقات صفراء بعد مرور 4 جولات فقط من دوري روشن للمحترفين، وبالتالي غيابه عن المواجهة امقبلة أمام الخليج، وحصل اللاعب البطاقات في مباريات الأخدود بالجولة الاولى، وضمك والنصر في الجولة الثالثة والرابعة.

إشهار البطاقة الحمراء الرابعة

شهدت الجولة الرابعة من الدوري السعودي إشهار الطاقم التحكيمي بطاقتين حمراء على لاعبي الشباب والطائي، ليتكون البطاقة الحمراء رقم 4 بعد مرور أربعة جولات فقط من الدوري.

بانيجا يحصل على الطرد الرابع

حصل إيفر بانيجا لاعب نادي الشباب على بطاقة حمراء في الدقيقة 78 من لقاء الفريق أمام نادي النصر، والذي انتهى بفوز العالمي برباعية دون مقابل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وهي البطاقة الرابعة التي يحصل عليها اللاعب مع الليوث، وهي الثالثة التي يتحصل عليها اللاعب بطريقة مباشرة.