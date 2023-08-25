ميناء الأدبية يستقبل شحنة ريش محطات توليد الكهرباء من الرياح

لأول مرة في مصر :

أعلن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وصول السفينة DA XANG التابعة لشركة COSCO SHIPPINGوعلى متنها 896 طرداً ثقيلاً تحتوى على (24) ريشة رياح طول كل منها 84 مترًا والتى تعد الأطول من نوعها تصل مصر، تمهيدًا لنقلهم لرأس غارب ضمن مشروع لبناء 84 برج فائق الطول (120 مترًا ) بمحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح ، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمجابهة الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية، ويأتي استقبال ميناء الأدبية للشحنة في إطار موقع الميناء الاستراتيجي إضافة إلى جاهزيته لاستقبال هذا النوع من المهمات والطرود الضخمة الخاصة بالمشروعات القومية، حيث أن استقبال مثل هذه الطرود يتطلب إجراءات خاصة في استقبالها وتخزينها ونقلها، وقد كان الميناء يستقبل ريش رياح بطول 53 متراً ،واستقبل هذا النوع فائق الطول الذي يتطلب إجراءات خاصة أثناء تفريغه ونقله.

وليد جمال الدين: ميناء الأدبية مؤهل لاستقبال معدات المشروعات القومية وأعمال التطوير ستدعم تميزه

وقال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء الأدبية يخضع لعدد من أعمال التطوير التي ستدعم تميزه في مجال استقبال المهمات والطرود الثقيلة، نظراً لما أثبته من كفاءة في هذا المجال، حيث أصبحنا نعتمد على ميناء الأدبية في دعم المشروعات القومية من خلال جاهزيته وموقعه ووجود الطواقم المدربة على التعامل مع هذه المهام، كما أن ميناء الأدبية حقق نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأخير من العام المالي 2022/2023 حيث استقبل حجم بضائع إجمالية بنحو مليون و750 ألف طن، وذلك باستقبال 96 سفينة.

وقد قامت إدارة الميناء برفع درجة الاستعداد لاستقبال الشحنة وتهيئة وترتيب مسارات السير من الرصيف لساحات التخزين لحين خروجها لموقع التسليم بالمحطة، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية وكذلك الشركة المتخصصة في نقل هذه المعدات، ومن المنتظر أن يستقبل الميناء خلال الأيام المقبلة شحنتان أخرتان إحداهما تحتوى على 84 ريشة رياح والأخرى 77 ريشة بالإضافة إلى باقى معداتهم وذلك لصالح مشروعات الطاقة.

والجدير بالذكر أن الميناء قد استقبل خلال العام الماضي شحنة من 42 ريشة رياح لمحطة توليد الكهرباء برأس غارب، كما استقبل شحنات أخرى على مدار العام الجاري، لخدمة مشروعات الطاقة المتجددة.

وتجدر الإشارة إلى مساهمة أعمال التطوير التي تنفذها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموانئها التابعة في تعزيز نشاط حركة تداول البضائع المختلفة في تلك الموانئ؛ حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بتطوير أرصفة الموانئ وتجهيزها لاستقبال أحدث أنواع السفن.