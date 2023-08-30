الأمم المتحدة تُدين التحرك العسكري في الجابون وتدعو لضبط النفس

أدانت "الأمم المتحدة"، التحرك العسكري في الجابون، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والانخراط في محادثات لحل الأزمة.

كما دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الجيش في الجابون إلى ضمان أمن الرئيس وعائلته وسلامتهم.

وقال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه سيرد على أحداث الجابون مثلما فعل مع النيجر.

وقال رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي، يورى موسيفيني، إن بوروندي والسنغال والكاميرون ستجتمع بشكل طارئي لتحليل الوضع في الجابون.

المجلس العسكري في الجابون

وأشارت وكالة رويترز للأنباء منذ وقت قليل، إلى أن المجلس العسكري في الجابون يجتمع الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن من سيقود المرحلة الانتقالية في البلاد.

وفي وقت باكر صباح اليوم الأربعاء، أعلنت مجموعة من ضباط الجيش في الجابون أنهم سيطروا على السلطة في البلاد، وألغوا نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي حقق فيها الرئيس الحالي علي بونجو أونديمبا الفوز، وحلوا جميع مؤسسات الدولة، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في الجابون في 26 أغسطس الجاري وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تنافس في الانتخابات الرئاسية 14 مرشحًا، من بينهم رئيس الدولة الحالي علي بونجو أونديمبا، الذي كان يسعى لولاية ثالثة في منصبه، كما كان ألبرت أوندو أوسا، المدعوم من الائتلاف الانتخابي البديل 2023 الذي يضم 6 أحزاب معارضة، منافسه الرئيسي.