تحذير من طقس السعودية.. هطول الأمطار على معظم المناطق حتى الأحد

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس والأرصاد في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة.

المركز الوطنى للأرصاد السعودية، حذر من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فيما أشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60 كيلو متر في الساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتى عسير وجازان وتزداد غزارتها يومى الأربعاء والخميس.

أمطار في محافظات منطقة مكة المكرمة

وتتأثر منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق الرياض، القصيم، حائل ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متر في الساعة مثيرة للأتربة والغبار من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

ودعا المركز لمتابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.