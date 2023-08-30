خطوات التسجيل في وظائف السجون والأمن العام للرجال في السعودية لعام 1445

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الأربعاء، عن وظائف السجون والأمن العام للرجال في السعودية، بعدما أعلنت الادارة العامة للقبول المركزي عن تواجد وظائف خالية في مجال الخدمة العسكرية من المديرية العامة للسجون وللأمن العام، إذ يبحث الشباب عن فرص للالتحاق بصفوف الخدمة العسكرية والتوظيف برتبة جندي.

شروط القبول في وظائف الأمن العام السعودي:

لابد أن يحصل المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع الحرص على معادلة الشهادة التي حصل عليها المتقدم خارج حدودالسعودية من جهة وزارة التعليم بالمملكة.

يشترط أن يتمتع المتقدم بالجنسية السعودية للأصل ومكان النشأة ما عدا المتقدم الذي سافر مع عائلته لخارج المملكة، من أجل خدمةالمملكة.

يجب أن تكون زوجة المتقدم ذات جنسية سعودية، إذا كان المتقدم متزوجاً.

ينبغي أن يكون السجل الجنائي للمتقدم خالٍ من أية قضايا متعلقة بالأمانة والشرف، وأن يتسم بحسن السلوك والسمعة الطيبة.

يفترض ألا يكون المتقدم قد تعرض للفصل حال التوظف في مهنة تابعة للخدمة العسكرية أو النظام العسكري.

لا بد أن ينجح المتقدم في كافة الاختبارات المحددة.

يجب أن يكون المتقدم لائق من الناحية البدنية والصحية، وأن يكون خالي من أي مرض مزمن.

موعد التقديم على وظائف الأمن العام السعودي لعام 1445

أعلنت منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف الخاضعة لوزارة الداخلية السعودية عن موعد استلام طلبات المتقدمين في قطاع السجون والأمن العام خلال الاسبوع المقبل .

يشترط في المتقدم لوظيفة السجون عدة أمور أهمها:

أن يبلغ طوله 170 سم أو أكثر

أن يكون طوله متناسب مع وزنه كما جاء في اللائحة الطبية المعتمدة في المهن العسكرية

أن يكون جسد المتقدم متناسق ولائق بدنيًا.

خطوات التقديم على وظائف السجون والأمن العام في السعودية لعام 1445 :

التوجه إلى موقع أبشر الالكتروني للتوظيف

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على خانة الوظائف الخالية.

اختيار وظيفة جندي بالأمن العام والسجون للرجال.

الاطلاع على شروط الوظائف المتوفرة والموافقة عليها.

إدخال البيانات الشخصية للمتقدم.

تعهد المتقدم بسلامة البيانات المدخلة.

إدراج الأوراق المطلوبة.

إرسال الطلب مع الاحتفاظ برقم الطلب لعملية المراجعة.