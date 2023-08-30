الشيشيني لـ الوفد: الأهلي يحتاج هذه الصفقة وبيراميدز والمصري والبنك الأفضل في الميركاتو

تحدث سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق عن رأيه في الميركاتو الصيفي الحالي لأندية الدوري المصري، وعن رأيه في الصفقات التي أبرمتها الفرق المصرية إستعدادا للموسم الجديد المقرر إنطلاقه في منتصف سبتمبر المقبل.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد ": " أري أن بيراميدز والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي هم أفضل الأندية التي قامت بتدعيمات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية فجميعهم تمكنوا من ضم عدد كبير من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز حتي الأن ".

وتابع الشيشيني: " سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري أقل فرق قامت بالتعاقد مع صفقات هذا الصيف ولكن ما زال القيد مستمر وكل فريق لديه فرصة لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد ".

وتحدث نجم الزمالك السابق عن النادي الأهلي وقال: " الأهلي يمتلك فريق قوي فهو فقط يحتاج إلى مهاجم خلال الفترة الحالية خاصة بعد رحيل محمد شريف ، والزمالك لا يزال حتي الآن يعاني من أزمة القيد وكذلك الإسماعيلى ".

وأختتم تصريحاته قائلا: "فيوتشر لم يدعم صفوفه باي صفقة بالعكس قام ببيع نصف لاعبيه المميزين إلى الفرق الأخري، اما بيراميدز فيمتلك مجموعة مميزة وأضاف لها بعض اللاعبين أصحاب المهارات العالية من فيوتشر ".

صفقات الأهلي وبيراميدز والمصري في الميركاتو

نجح النادي الأهلي حتي الأن في ضم إمام عاشور قادمًا من ميتيلاند الدنماركي لمدة 5 سنوات، كما تعاقد مع المغربي رضا سليم لمدة 4 سنوات.

يذكر أن النادى المصرى البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي فى التعاقد مع 9 لاعبين خلال الميركاتو الحالي، وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، وفخر الدين بن يوسف.

كما نجح براميدز في التعاقد مع كلا من ثنائي الوسط محمد رضا “بوبو”، مهند لاشين، والمدافع محمود مرعي، لاعبي فريق فيوتشر، في صفقة وصلت قيمتها إلى 4 ملايين دولار.

بجانب ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه ولاعب الوسط سيف فاروق جعفر، في صفقة انتقال حر وضم أيضًا الكونغولي فيستون مايلي، مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني